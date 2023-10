Un séisme de magnitude 5,2 frappe les Philippines

Manille, Philippines | AFP | vendredi 12/10/2023 - Un séisme de magnitude 5,2 a secoué les bâtiments de la capitale philippine vendredi, selon le service sismologique américain (USGS), et les autorités locales ont mis en garde contre d'éventuels dégâts et répliques.



Le tremblement de terre peu profond s'est produit à environ 100 kilomètres au sud de Manille à 8H24 locales (00H24 GMT) et a poussé des employés à fuir leurs immeubles de bureaux.



"Jusqu'à présent, tout va bien. Il n'y a pas de victimes", a déclaré Rafael Cuevas, un responsable de l'agence des catastrophes de la ville de Calaca, située à près de 100 km au sud de Manille, dans la province de Batangas.



"Nous avons ressenti une forte secousse pendant moins de dix secondes", a-t-il poursuivi.



Des tremblements de terre surviennent quotidiennement aux Philippines, qui se situent sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone d'intense activité sismique et volcanique.