Un séisme d'une magnitude de 6,1 frappe l'est de l'Indonésie

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 03/06/2021 - Un séisme d'une magnitude de 6,1 s'est produit jeudi dans l'est de l'Indonésie, au large de l'archipel des Moluques, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).



Le séisme s'est produit à une profondeur relativement faible de 31 kilomètres, à environ 127 km au sud-ouest de la ville de Ternate. Aucune victime n'a été signalée dans un premier temps, ni aucun dommage important.



"La secousse était assez forte, mais les gens n'ont pas paniqué", a témoigné Nasarudin Amin, un habitant de Ternate. "Mais on nous a mis en garde contre d'éventuelles répliques.



L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou à des éruptions volcaniques, du fait de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.



En 2018, un séisme d'une magnitude de 7,5 avait provoqué un tsunami qui avait frappé Palu, sur l'île de Sulawesi, entraînant la mort ou la disparition de 4.300 personnes.



Mais ce pays reste surtout marqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 d'une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra, qui avait provoqué un important tsunami ayant entraîné la mort de 220.000 personnes dans toute la région, dont environ 170.000 pour la seule Indonésie.



Il s'agit d'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières jamais enregistrées.