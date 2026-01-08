

Un salon sous le signe du collectif

Tahiti, le 17 janvier 2026 - Le traditionnel salon du mariage a ouvert ses portes samedi matin à l'hôtel Hilton de Faa'a. L'occasion pour les prestataires du secteur de démontrer leur savoir-faire.



Des fleurs et des robes à n'en plus finir. Le traditionnel salon du mariage, qui regroupe chaque année les prestataires locaux du secteur, s'est déroulé ce week-end à l'hôtel Hilton de Faa'a et dès 9 heures samedi, les premiers futurs mariés avaient répondu à l'appel.



Cette année et tel que le précise Céline Guilloux, gérante de Cymbeline, était une “année un peu spéciale” : “Tous les prestataires ont choisi de se retrouver en collectif. Chacun a fait du bénévolat dans sa fonction. Certains, plus axés sur la communication, ont offert leurs services. Les fleuristes ont fait la décoration de la salle et vont faire le défilé. On a aussi quelqu'un qui est venu gracieusement pour la musique et les lumières. Donc voilà, ce sont vraiment tous les prestataires du mariage qui se sont mis ensemble pour que l'on coordonne l'organisation.”



Pour les acteurs du secteur, le but est de se “retrouver”, de “débriefer”, comme le précise Céline Guilloux qui tient aussi à mettre en lumière la qualité des prestations sur le territoire : “Cela crée un bon dynamisme entre nous car les mariés vont d'un univers à un autre et là, il y a tout un panel de prestations. On trouve ce qu'il faut localement à Tahiti, ne courez pas à gauche, à droite, ne commandez pas vos fleurs ou vos robes sur internet. Nous avons ce qu'il faut. Le but de ce salon est aussi de montrer que nous n'avons pas du tout à rougir de la qualité de nos produits et de nos prestations.”

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 18 Janvier 2026 à 17:54 | Lu 188 fois



