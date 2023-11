Un salon pour mettre les femmes entrepreneures à l'honneur

Tahiti, le 2 octobre 2023 – Du 15 au 17 novembre prochain, l'association Vahine Arata'i no Porinetia va organiser un salon pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Des conférences ou encore des ateliers d'échanges seront mis en place à cette occasion. Cet événement se tiendra dans les locaux de la Polynesian Factory.



Promouvoir l'entrepreneuriat féminin, c'est l'objectif du salon organisé du 15 au 17 novembre prochain par l'association Vahine Arata'i no Porinetia en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM). L'événement se tiendra dans les locaux de la Polynesian Factory, à Pirae. Avec cette initiative, l'association souhaite célébrer, soutenir mais également valoriser les femmes à la casquette d'entrepreneures, quel que soit le domaine d'activité. “Cet événement exceptionnel a pour ambition de devenir un pilier de l'empowerment féminin et de l'entrepreneuriat responsable au fenua”, exprime d'ailleurs Vahine Arata'i no Porinetia via un communiqué, en expliquant s'engager “non seulement à porter les voix de toutes les entrepreneures polynésiennes, mais également à réinventer des voies d’actions pour s’épanouir demain...” Chaque jour donc, des ateliers d'initiation gratuits seront mis en place aider les participantes à “révéler leurs expertises”. Des conférences sur la thématique du monde de l'entreprise, sur le web marketing ou encore sur la gestion de projet seront organisées tout au long de ces deux jours.



Une source d'inspiration



Au-delà d'un simple événement, le salon souhaite devenir une “force motrice pour le changement et l'égalité dans la communauté” en mettant en lumière “l’importance cruciale des femmes dans l'économie locale” et en promouvant “l'égalité des chances en matière d'entrepreneuriat”. Ainsi, ce salon a vocation à devenir une “source d'inspiration pour la jeune génération”. À ce titre, une exposition-vente sera aussi installée pendant l'événement, avec les œuvres de nombreuses nouvelles créatrices n'ayant encore jamais exposé sur des salons par manque de moyens.