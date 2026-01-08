

Un salon du livre vivant à Taravao

Tahiti, le 5 février 2026 – “Vis ton livre” : un thème tout trouvé pour la 12e édition du salon du livre de Taiarapu, bien vivant ! Élèves et visiteurs ont afflué dès l’ouverture, ce jeudi, pour profiter des stands et contribuer à l’animation sous différentes formes. Point d’orgue de la matinée, le concours des Petits ‘Aito de la lecture revêt désormais des ambitions nationales.





Le centre Teaputa était en effervescence ce jeudi pour l’ouverture du salon du livre de Taravao organisé par la circonscription pédagogique de Taiarapu et ses partenaires. Du primaire jusqu’au lycée, des centaines d’élèves du secteur ont afflué pour profiter des animations proposées sur place : feuilleter des livres sur les stands des éditeurs, échanger avec des auteurs, écouter des histoires, assister à des saynètes, participer à des activités ludiques, autant de façon d’aborder la lecture. Certaines classes contribuent elles-mêmes à l’animation du salon en présentant avec fierté le résultat de plusieurs semaines d’étude et de préparation.



“Vis ton livre” : un thème tout trouvé pour cette 12e édition, bien vivante ! “On ne peut pas s’arrêter”, a déclaré l’inspecteur de la circonscription pédagogique de Taiarapu et des Australes, Pierre Chin-Meun, rendant hommage à son prédécesseur, Jean-Louis Laflaquière, ainsi qu’à toute son équipe. “Le salon du livre de Taiarapu est un événement littéraire phare de l’année (...) en appui et en continuité des axes de travail engagés dans nos classes. Il s’agit de faire de la lecture une expérience vivante, partagée et accessible à tous. Un livre, ça se regarde, ça se vit, ça se dévore !”





Les Petits ‘Aito de la lecture

Plusieurs élus de Taiarapu-Est avaient fait le déplacement, ainsi que le chef de la mission aux affaires culturelles du haut-commissariat, Paul Léandre, rejoints par le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, qui a assisté au concours des Petits ‘Aito de la lecture, organisé avec le soutien de l’association des membres de l’ordre des palmes académiques (Amopa). Une troisième édition particulière, puisque les deux lauréats, parmi la trentaine d’élèves de CM1 et CM2 en lice de Paea à Teahupo’o et Tautira, sont désormais qualifiés pour la finale régionale, en vue de représenter le Fenua à la prestigieuse finale nationale des Petits Champions de la lecture. Outre la diversité des textes, les jeunes lecteurs ont brillé par leur justesse, leur expressivité et leur aisance devant le jury et des camarades réunis en nombre pour les écouter et les encourager, mais peut-être aussi les admirer et s’en inspirer.



Ouvert à tous, le salon du livre de Taiarapu se poursuit ce vendredi et jusqu’à samedi midi. Le programme complet est disponible

Pierre Chin-Meun, inspecteur de la circonscription de Taiarapu : “Susciter la faim, l’envie de lire” “C’est une des missions de l’école de donner sa place au livre. C’est un outil de connaissance : c’est la culture qui vient à nous ! Tous les ateliers tournent autour de cet objectif en rentrant dans le livre par le jeu et la curiosité, mais aussi en confrontant les opinions. On veut susciter la faim, l’envie de lire chez les enfants comme chez les plus grands. Quand je vois tous ces élèves vivre cet événement, je me dis que l’objectif est atteint. Avec leurs enseignants, ils se saisissent de cet outil et c’est un premier pas vers une autonomie vis-à-vis de la lecture. Je remercie tous nos partenaires : la commune de Taiarapu-Est, les éditeurs, les auteurs et les illustrateurs, et toutes les écoles qui se mobilisent chaque année. Ensemble, on va continuer à faire vivre ce salon.”









