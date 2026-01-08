

Un salon du livre à “vivre” à Taiarapu

Tahiti, le 23 janvier 2026 – La 12e édition du salon du livre de Taiarapu se tiendra du jeudi 5 au samedi 7 février à Taravao sur le thème “Vis ton livre”. Ouvert à tous, ce nouveau chapitre mettra en avant des éditeurs, des auteurs et des illustrateurs locaux. Plus de 1 000 élèves bénéficieront d’animations littéraires autour d’ateliers créatifs et numériques, de concours et d’expositions.





Le salon du livre de Taiarapu s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre. Organisée par la circonscription pédagogique de Taiarapu et des Australes en partenariat avec la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) et la commune de Taiarapu-Est, cette 12e édition bénéficie également du soutien et de la participation de plusieurs maisons d’édition, dont Tāparau et l’association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), mais aussi de l’association des amis du Musée de Tahiti et des îles.



Pendant trois jours, les visiteurs sont invités à “s’immerger dans l’univers littéraire, à interagir avec les récits et à ressentir intensément les émotions qu’ils transmettent”, en lien avec la thématique de cette année : “’A ora i tō puta” ou “Vis ton livre”. Continuer à faire vivre cet événement chaque année, c’est l’objectif de l’équipe de la circonscription pour ancrer durablement ce rendez-vous dans le calendrier culturel de la Presqu’île. “On le fait pour nos élèves, mais aussi pour les adultes”, souligne Heinui Teururai, conseillère pédagogique et coordinatrice du projet. “On sait que les familles n’ont pas toutes la possibilité de se rendre au salon du livre de Papeete, donc c’est important de conserver ce temps fort chez nous.”

Élèves et grand public

Parmi les professionnels qui partagent cette même ambition, plusieurs auteurs, dont Patrick Chastel et Rosalie Cruchet, seront sur place pour échanger avec le public. “Rencontrer des auteurs, c’est toujours une joie pour les amoureux du livre, mais c’est aussi une façon d’encourager les plus jeunes à aller vers la lecture. Il y a aussi des élèves qui participent en tant qu’animateurs pour partager leurs travaux sur les ouvrages qui les ont marqués et faire passer des messages”, précise la référente. Au total, plus de 1 000 élèves du CP au lycée, mais aussi des Centres des jeunes adolescents (CJA) et de l’Institut d’insertion médico-éducatif (IIME), profiteront des stands où seront présentées les collections et les dernières sorties, mais aussi de nombreuses animations avec des ateliers autour des contes et légendes, du théâtre, de la poésie ou encore des arts plastiques. Le numérique sera utilisé à bon escient dans le cadre d’un “digital space” pour aborder la littérature sous un angle ludique.



Parmi les nouveautés au programme, la troisième édition du concours de lecture s’ouvrira à de nouveaux horizons. “Pour la première fois, le concours des ‘Aito de la lecture fera office de finale départementale. Le lauréat pourra se présenter au concours régional avant le concours national des Petits champions de la lecture”, annonce Heinui Teururai. Différents sujets seront abordés lors des conférences publiques, comme l’étude du lien entre littérature, imagination et identité culturelle. Des animations familiales sont également prévues le samedi matin.



​Infos pratiques Salon du livre de Taiarapu, jeudi 5 et vendredi 6 février, de 8 à 16 heures, et samedi 7 février, de 8 à 12 heures, au parc Teaputa, à côté de la gendarmerie de Taravao. Entrée gratuite. Le programme complet sera publié sur la page Facebook Circonscription pédagogique 1 : Taiarapu – Australes.

