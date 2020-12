Un retour sous haute surveillance

En collaboration avec les agents d'Air Tahiti, les autorités locales avaient mis en place un circuit de séparation pour les passagers en provenance de Tahiti et ceux en partance. Les équipes de guides sanitaires avaient été amplifiées dans l’aérogare puis plusieurs agents de la police municipale et de la gendarmerie étaient venus en renfort afin d’aider à limiter les allers et venues non indispensables dans l’aéroport et faire appliquer une distanciation sociale d’au moins un mètre entre les personnes.



Par ailleurs, les étudiants marquisiens avaient été testés à Papeete avant leur départ pour Nuku Hiva, comme l’indique Murielle Arondeau, la subdivisionnaire de santé des îles Marquises : "Les élèves qui sont arrivés sur les vols de rapatriement ont été testés à Tahiti trois jours avant le départ et sont tous négatifs au coronavirus. Cinq étudiants ont cependant été déclarés positifs, ceux-ci n’ont donc pas pu rentrer aux Marquises, ils sont actuellement confinés au sein de leur établissement scolaire de Tahiti. Cependant, concernant les élèves qui sont rentrés aux Marquises, il faut rester vigilant car ils peuvent tout de même être porteurs du virus." C’est la raison pour laquelle dès l’arrivée à l’aéroport de Nuku Hiva, la température de chaque étudiant a été prise.