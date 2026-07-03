

Un réseau d’importation d’ice démantelé

Tahiti, le 21 juillet 2026 – La Direction territoriale de la police nationale (DTPN) a annoncé ce mardi l’interpellation de 15 personnes, ainsi que la saisie de plusieurs milliers d’euros, de véhicules, de méthamphétamine et de matériel de conditionnement “grâce à une coopération internationale de haut niveau” entre les États-Unis et la Polynésie française.





Un important trafic de méthamphétamine vient d’être démantelé, a annoncé ce mardi la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) sur les réseaux sociaux. C’est “un renseignement transmis par l’officier de liaison de la Direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) en poste aux États-Unis” qui a permis aux enquêteurs de la police judiciaire “de remonter la piste d’un réseau d'importation de méthamphétamine vers la Polynésie française” par voie aérienne.



Cette “coopération internationale de haut niveau” a conduit à l’interpellation de 15 personnes entre le 11 mai et le 7 juillet 2026 après plusieurs semaines d’investigations. “Plusieurs milliers d’euros en numéraire” ont été saisis lors des perquisitions, ainsi que des véhicules, du matériel de conditionnement et de l’ice. Les quantités ne sont pas précisées.



À ce stade de la procédure, 10 personnes ont été placées en détention provisoire. La DTPN salue “la qualité de la coopération internationale portée par la DCIS, dont les officiers de liaison constituent un maillon essentiel de la lutte contre les réseaux criminels transnationaux”, ainsi que “le professionnalisme des enquêteurs de la police judiciaire”.



Rédigé par D'après communiqué le Mardi 21 Juillet 2026 à 09:28 | Lu 756 fois



