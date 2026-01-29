

“Un refuge de qualité, conforme au bien-être animal” à Moorea

Tahiti, le 12 février 2026 –La commune de Moorea-Maiao met à disposition de l’association Stop Cruauté Animale Tahiti un terrain à Nuuroa pour la construction d’un centre d’accueil qui se fait fort d’être “le premier vrai refuge légal officiel de Polynésie”.



L’association Stop Cruauté Animale Tahiti (Scat) aura dans quelques mois son refuge et pourra accueillir et soigner des animaux en détresse. Le 2 février dernier la présidente de l’association, Nancy Tourangeau, a signé avec le tāvana de Moorea-Maiao, Evans Haumani, “une convention de location de terrain à titre gracieux pour une durée de six ans, renouvelable, car les élus ont considéré que leur action était d'intérêt général et que ça méritait un soutien de la commune”, indique le directeur de l'Environnement, des services techniques et de l'aménagement de la commune de Moorea-Maiao, Olivier Poté.

“Un rêve qui se réalise” Pour la présidente de l’association Scat, cette convention est “un rêve qui se réalise” : “c’est le rêve de toutes les associations d’avoir un refuge pour les animaux.” Aujourd’hui ravie, elle explique que la réalisation de ce “rêve” n’a pas été facile. En effet, l’an dernier un membre de l’association avait proposé de mettre à disposition un de ses terrains. Mais le projet est “tombé à l’eau”.



S’en est suivi un appel à l’aide, diffusé sur les réseaux sociaux en janvier dernier. Et c’est suite à ce dernier que le maire de Moorea a, dès le lendemain proposé un terrain. “J'ai failli tomber de ma chaise (…) ça ne faisait même pas une heure qu'on était déçus et qu'on repartait à zéro (…). Le lendemain matin, on était sur le terrain et deux semaines après, on avait signé notre convention.”



Nancy Tourangeau explique que son association est très souvent sollicitée pour des “sauvetages” d’animaux. “Quand on fait des sauvetages, c'est difficile après de trouver des personnes pour garder les animaux. C’est une chance inouïe d’avoir aujourd’hui ce terrain.”



Quant au futur refuge qui y sera édifié, les plans sont “officiellement” terminés depuis début février. “C'est la mairie qui va faire tout le terrassement parce que là, c'est carrément dans une vallée et donc on est loin, loin, loin des habitations. Mais c’est un site magnifique”, se félicite Nancy. Concrètement, la mairie va “prêter des machineries lourdes et un peu de main-d’œuvre”. Les travaux pour la construction du refuge devraient prendre six mois : “Ce ne sera pas un immense refuge pour commencer, parce que comme on est tous des bénévoles, on va commencer petit et voir comment ça se passe.”

“Des box de onze mètres carrés” Ce centre d’accueil pour chats et chiens sera équipé de “box de onze mètres carrés au lieu de cinq comme le dit la loi pour que les chiens puissent avoir un gros enclos. On va pouvoir recueillir les animaux qui sont abandonnés et aussi les animaux maltraités”.



Ce refuge sera aussi doté d’une “immense chatterie”, indique Nancy Tourangeau. Un local vétérinaire de 22 mètres carrés est également prévu pour “pouvoir faire les soins. Les vétérinaires vont pouvoir se déplacer au refuge ça va être magnifique”.



L’association envisage un programme de stérilisations. Des journées portes ouvertes seront organisées, avec des visites du refuge et des adoptions d’animaux.

“Le premier vrai refuge légal officiel de la Polynésie” Comme l’explique le directeur de l'Environnement, des services techniques et de l'aménagement de la commune de Moorea-Maiao quand les élus ont décidé d’aider l’association Stop Cruauté Animale Tahiti “on a cherché un terrain où les animaux pourraient être bien, c'est-à-dire un endroit ombragé, avec de l'eau à proximité, et surtout loin des habitations, de manière qu'on n'ait pas de nuisances.” Le terrain mis à disposition se situe au-dessus des lots agricoles, à Nuuroa, et est facilement accessible. “C'est dans la forêt, et ça se prête vraiment très bien à l'accueil d'un refuge.” Un terrain de 500 m2 pour un refuge qui en occupera une surface de 250 m2.



“On a préféré prévoir un peu plus large comme mise à disposition, de manière à pouvoir faire aussi une cour clôturée pour que les animaux puissent se balader”, explique Olivier Poté. Selon le fonctionnaire municipal, une seconde convention devrait être signée lorsque le refuge sera construit “pour bien définir l'articulation entre la brigade canine municipale et l'association, de manière que les deux puissent travailler de concert et intelligemment”.



La commune a étroitement collaboré avec l’association Scat pour la réalisation de ce projet. “On les a aidés à faire les plans avec le dessinateur de la commune. On les a aidés pour le dossier déposé à la Direction de l’environnement (…). Après on va les aider avec les moyens de la commune : on va envoyer la drague pour préparer le terrain. On va peut-être leur donner un petit coup de main pour couler la dalle, puisqu'on a du matériel.”



L’'objectif précise Oliver Poté “c'est de faire un refuge modèle et c'est aussi de pouvoir montrer aux autres communes que c'est possible d'avoir un refuge de qualité, conforme au bien-être animal et qui permet aux bénévoles de bien travailler (…). Ce sera le premier vrai refuge légal officiel de la Polynésie”.



Quant à Nancy Tourangeau, elle se félicite aussi des promesses de dons en matériaux déjà exprimés en faveur de son association par certaines sociétés. La liste exhaustive de ces donateurs sera publiée sur la page Facebook de l’association. “Ça va être vraiment un refuge solidaire. On va tous mettre la main à la pâte car ce ne seront que des dons fait par tous ceux qui sont touchés par la cause animale ici en Polynésie."

