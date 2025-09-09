

Un rappel organisé sur certaines Kia Niro

Tahiti, 25 septembre 2025 - La Direction générale des Affaires économiques a provoqué une vague d’incompréhension mercredi en mettant sur les réseaux sociaux qu’une “campagne de rappel” avait été lancée en Europe par la marque Kia sur certains véhicules du modèle Kia Niro. “Alors même que certains de ces véhicules circulent en Polynésie, cette campagne n’a pas été déclinée localement”, écrivait la DGAE qui publiait par la même occasion l’arrêté pris par le ministre l’Économie, Warren Dexter, “prescrivant les mesures d’information et de rappel à destination des responsables de la commercialisation de ces véhicules”.



Une annonce qui a surpris au sein du groupe AMI, concessionnaire de la marque Kia en Polynésie française, qui n’avait pas été informé par la maison mère de cette campagne de rappel pourtant prise en début d’année par la firme par suite de la découverte d’un défaut sur le système d’embrayage. “Nous en avons été informés par une note technique en même temps que les îles Marshall en début de semaine”, explique Jean-Marc Leonetti, directeur, responsable de la marque Kia chez AMI. “Nous sommes en train de passer les commandes à nos fournisseurs Kia pour faire venir les pièces à changer”, poursuit-il.



Cette panne, contrairement à ce qu’affirmait Polynésie la 1ère, ne peut pas déclencher d’incendie sur le véhicule, mais peut endommager l’embrayage. “Cela concerne potentiellement 500 voitures en Polynésie française”, explique Jean-Marc Leonetti. “Il n’y a pas de danger ni sur la conduite, ni sur le véhicule. Son remplacement prend environ une heure par nos services.”



En attendant que les pièces soient livrées par la firme, AMI va donc procéder au recensement des Kia Niro potentiellement touchées par ce problème et va organiser un planning pour effectuer, gratuitement, les changements.



Pour vérifier si votre Kia Niro fait l’objet d’une campagne de rappels, vous pouvez vous rendre sur le site de Kia France, entrer votre VIN (Numéro d’Identification du Véhicule) indiqué sur votre carte crise. Ce numéro est composé de 17 caractères commençant par U5Y, KNE ou KNA. Si votre véhicule fait l’objet d’un rappel, prenez rendez-vous avec votre réparateur agréé Kia le plus rapidement possible.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 26 Septembre 2025 à 07:52 | Lu 547 fois



