Un projet de village pour les sans-abri à Afaahiti

Tahiti, le 17 février 2021 – Une délégation gouvernementale conduite par Édouard Fritch était à Afaahiti mardi pour étudier le projet d’un village communautaire dédié aux sans-abri.



Édouard Fritch, président de la Polynésie française, était en visite mardi à Afaahiti pour le projet d’un village communautaire pour les sans-abri. Il était accompagné de Tearii Alpha, vice-président, René Temeharo, ministre des Grands travaux et Isabelle Sachet, ministre de la Famille.



Ils se sont rendus sur un terrain appartenant au Pays afin d’y projeter la construction de ce complexe destiné à des personnes désocialisées et en errance, qui leur permettrait, entre autres, de bénéficier d’un logement et d'accéder ainsi à une certaine autonomie. Au-delà de leur offrir un toit, le programme prévoit un accompagnement visant à revaloriser ces personnes et à les aider à s’insérer socialement et professionnellement. Dans ce contexte, des formations sont également prévues, avec par exemple des sessions dans les domaines agricoles et horticoles dispensées dans les jardins partagés du village.



Cette opération est inscrite dans le plan de relance économique du Pays. Le ministère de Famille a fait part de son désir de dynamiser l’insertion des sans-abri dans la société avec notamment des projets d’intérêt général. Une expérimentation est d’ailleurs en cours sur le site de Fare Ute depuis octobre dernier.