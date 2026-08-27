

Un projet de l'armée américaine ravive les souvenirs de la guerre à Palau

Koror, Palau, le 15 septembre 2026. A Palau, dans le Pacifique, la reconstruction par l'armée américaine d'un port érigé pendant la Seconde Guerre mondiale fait craindre aux habitants de l'archipel d'être à nouveau pris en étau dans un potentiel conflit entre superpuissances.





Le Palau deviendra l'an prochain le principal site de construction de l'armée des Etats-Unis à l'étranger, avec un projet à 500 millions de dollars. Un port délabré, mis en place par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, doit être agrandi et approfondi pour accueillir des navires de la marine américaine.



Cette perspective inquiète les quelque 17.000 habitants du pays, hantés par le souvenir des affrontements entre les troupes américaines et japonaises.



Madelsar Ngiraingas a grandi en écoutant ses grands-mères raconter leur fuite: l'une s'est laissée porter par les courants jusqu'à un îlot rocheux, l'autre s'est cachée dans la forêt pendant un an.



Une pétition de 2.000 personnes envoyée au Congrès des Palaos demande ainsi à Washington de garantir la sécurité de la population en cas de guerre, sur un archipel qui compte moins de 460 kilomètres carrés de terres habitables.



"Où iraient-ils ? C'est une vraie préoccupation", souligne Madelsar Ngiraingas, chercheuse en sciences sociales et responsable communautaire.



Et le port n'est pas le seul projet militaire américain dans le pays. Situés à environ 800 kilomètres à l'ouest de la mer de Chine méridionale, les Palaos doivent également accueillir un stock de réserve pour l'armée américaine en cas de crise, révèlent des documents d'appel d'offres.



Des terrains sont aussi en cours de défrichage pour établir un radar militaire et un aérodrome isolé est en train d'être agrandi.



Ces travaux découlent d'un accord de libre association par lequel les Palaos accordent un accès à leur territoire à l'armée des Etats-Unis. En contrepartie, l'archipel bénéficie d'importants financements américains et ses habitants peuvent y travailler et étudier sans visa.



​- "Nous sommes maintenant une cible" - Ces projets de construction militaire sont les premiers d'envergure dans ce cadre, constate Ongerung Kambes Kesolei, fondateur du groupe de réflexion local Congress Point Institute.



"Avec l'arrivée de l'armée américaine, nous sommes maintenant une cible", note-t-il, l'archipel ayant une position stratégique dans une chaîne d'îles du Pacifique.



Le choix de construire le port principal à Koror, haut lieu du tourisme, soulève aussi des inquiétudes.



Ses lagons turquoise classés au patrimoine mondial de l'Unesco y abritent de grands récifs coralliens et un riche écosystème avec notamment des dugongs, gros mammifères marins reconnus comme espèce vulnérable.



Une étude d'impact environnemental anticipe que le dragage du port voisin de Malakal entraînera la perte de 4,26 hectares de corail, avec des répercussions sur de nombreuses espèces.



"Si on enfonce des pieux et qu'on drague le corail, j'imagine qu'ils vont tout simplement quitter les lieux", déplore Ron Leidich, un biologiste étudiant les dugongs.



Il se montre sceptique sur les promesses d'arrêter les travaux si les mammifères marins s'approchent.



"Dans ce cas, les dugongs pourraient venir et tout paralyser pendant des semaines d'affilée. Je ne pense pas que ce soit réaliste", lâche le scientifique.



La zone est exposée à un "risque direct" lié aux panaches de sédiments, néfastes aux écosystèmes, a souligné la Palau Conservation Society.



Le gouvernement de l'Etat de Koror a demandé une hausse des financements pour remédier aux dégâts causés par la construction du port, selon des documents consultés par l'AFP.

- Modernisation "nécessaire" - Mais pour le président des Palaos, la modernisation du port est nécessaire. L'infrastructure est "sur le point de s'effondrer", a expliqué Surangel Whipps dans une interview.



"Nous sommes très reconnaissants que le ministère américain de la Défense se soit proposé de nous aider à l'améliorer afin que leurs navires puissent y entrer, tout comme nos cargos", a-t-il déclaré.



La Force opérationnelle interarmées de Micronésie de l'armée américaine a déclaré à l'AFP que le port "renforcer(ait) la capacité des Palaos en matière de transport maritime commercial et d'accueil de navires plus grands, tout en améliorant les options logistiques de l'armée américaine pour la défense régionale".



Un entrepôt à accès restreint de plus de 930 m2 sera construit dans le port ainsi qu'une réserve destinée aux marines américains, a précisé une porte-parole.



Une fois opérationnelle, l'installation doit employer 50 personnes, selon les documents d'appel d'offres. Elle s'inscrira dans un réseau mondial prêt et doté de réserves en cas de conflit.



Sur son bateau, Ron Leidich aspire, lui, à la paix.



"L'idée que toutes ces magnifiques créatures et ces habitats puissent être abîmés tandis que des superpuissances se livrent une lutte acharnée pour la suprématie est très inquiétante."

Rédigé par AFP le Mardi 15 Septembre 2026 à 18:59 | Lu 218 fois





