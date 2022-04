Un porte-conteneurs échoué sur la côte est américaine finalement désensablé

Washington, Etats-Unis | AFP | dimanche 17/04/2022 - Un gigantesque porte-conteneurs échoué depuis plus d'un mois dans une baie de la côte est américaine a finalement pu être remis à flot dimanche, selon des médias américains.



Le navire Ever Forward s'était retrouvé bloqué dans la baie de Chesapeake, au nord de Washington, après un virage raté dans la nuit du 13 au 14 mars.



Long de 334 mètres et pouvant transporter près de 12.000 conteneurs, ce géant des mers opéré par la compagnie taïwanaise Evergreen a attiré de nombreux curieux venus observer les opérations visant à le remettre à flot.



C'est finalement chose faite. Il a recommencé à bouger peu avant 07H00 locales (11H00 GMT), tiré par cinq remorqueurs et deux péniches, à la faveur de la marée haute, a indiqué le quotidien Baltimore Sun.



Les gardes-côtes, qui étaient à l'oeuvre depuis plus de trois semaines pour tenter de le désensabler et s'étaient résolus à le délester d'un maximum de conteneurs pour l'alléger, n'ont pas pu être joints immédiatement par l'AFP.



S'étendant de l'Etat de Virginie au sud, jusqu'au Maryland au nord, la baie de Chesapeake est un gigantesque estuaire au trafic maritime important.



L'Ever Given, autre porte-conteneurs d'Evergreen, était resté coincé en travers du canal de Suez en mars 2021 bloquant le trafic pendant près d'une semaine.