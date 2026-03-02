

Un port russe touché par des drones ukrainiens lors d'une attaque massive de Kiev

Moscou, Russie | AFP | mercredi 25/03/2026 - Un port important dans le nord-ouest de la Russie a été touché mercredi par des drones ukrainiens lors d'une attaque massive de près de 400 engins, qui a fait trois morts selon Moscou.



L'Ukraine a affirmé avoir notamment frappé un terminal pétrolier, au lendemain d'une vague de près de 1.000 drones russes contre son territoire qui a fait 8 morts et de nombreux dégâts.



L'Estonie et la Lettonie, pays membres de l'UE et de l'Otan, ont fait état de deux drones ukrainiens tombés sur leur territoire après avoir échoué à atteindre leur cible en Russie. L'un a heurté la cheminée d'une centrale électrique en Estonie, l'autre s'est écrasé dans la région lettone de Kraslava, sans faire de victimes.



L'Ukraine intensifie ces dernières semaines ses frappes contre la Russie, qui pilonne quotidiennement le pays voisin depuis février 2022.



Entre 20H00 GMT mardi et 04H00 GMT mercredi, "les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 389 drones ukrainiens", notamment au-dessus des régions de Briansk, Belgorod et Koursk, frontalières de l'Ukraine, selon le ministère russe de la Défense.



Les frappes de Kiev ont fait un mort dans la région de Belgorod, a indiqué sur Telegram Viatcheslav Gladkov, le gouverneur de cette région russe au nord de la frontière ukrainienne.



Deux personnes ont également été tuées dans la partie de la région ukrainienne de Kherson sous contrôle russe, a indiqué le gouverneur nommé par Moscou, Vladimir Saldo.



Les drones ont également visé les régions de Moscou et de Léningrad, où se trouve l'important port d'Oust-Louga, dans le golfe de Finlande.



Le gouverneur de la région Alexandre Drozdenko a indiqué qu'un incendie était en train d'être maîtrisé, sans préciser dans quelle partie du port. Il n'a pas fait état de victimes.



Kiev a affirmé y avoir frappé le terminal pétrolier avec des drones ayant parcouru "plus de 900 kilomètres", selon les services de sécurité ukrainiens.



L'Etat-major ukrainien a également revendiqué une frappe sur un brise-glace de combat sur le chantier naval de Vyborg, dans la région de Leningrad qui enserre la ville de Saint-Pétersbourg, à plusieurs centaines de kilomètres de l'Ukraine.



- "dégâts importants" -



A Kronstadt dans la même région, qui abrite une base navale russe, "les vitres de plusieurs immeubles résidentiels ont été partiellement endommagés" par une attaque de drones, sans faire de blessé, selon le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov.



Lundi, l'Ukraine avait déjà frappé le port de Primorsk, situé près de la frontière finlandaise, y occasionnant un incendie.



Le gouverneur de Belgorod Viatcheslav Gladkov a fait également état mercredi de "dégâts importants" infligés à des infrastructures énergétiques qui ont causé "des interruptions dans la fourniture d'électricité, d'eau et de chauffage".



Peu après 01H00 GMT, "il y a eu un bruit très fort. Puis l'électricité a été coupée", avant d'être rétablie quelques heures plus tard, a raconté à l'AFP un habitant de Belgorod qui a requis l'anonymat.



L'armée de l'air ukrainienne a pour sa part indiqué mercredi que la Russie avait lancé dans la nuit 147 drones contre l'Ukraine, dont 121 ont été abattus. Selon les secours, une personne a été tuée dans la région d'Odessa (sud).



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé mardi la "dépravation absolue" de la Russie après la vague de près de 1.000 drones, qui ont notamment touché le centre historique de la ville de Lviv (ouest), où plusieurs personnes ont été blessées et un complexe du XVIIe siècle endommagé.



"L'ampleur de cette attaque montre clairement que la Russie n'a absolument aucune intention de mettre réellement fin à cette guerre", a ajouté M. Zelensky, promettant que Kiev "répondra assurément à toute attaque".



Les efforts de négociations sous médiation américaine entre Kiev et Moscou afin de mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont été suspendus par la guerre au Moyen-Orient.



Une nouvelle rencontre entre les négociateurs de Kiev et les émissaires américains a eu lieu le week-end dernier aux Etats-Unis, mais le chef de l'Etat ukrainien a regretté après la fin de cette réunion que "la situation autour de l'Iran" soit "le principal point d'attention de la partie américaine".

le Mercredi 25 Mars 2026 à 06:19 | Lu 150 fois





