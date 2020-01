Un policier polynésien poignardé alors qu’il stoppait une bagarre à Marseille

Tahiti, le 12 janvier 2020 – Un policier de 25 ans a été poignardé et gravement blessé après avoir tenté de s'interposer dans une rixe entre jeunes devant une boulangerie samedi soir à Marseille. Polynésie la 1ère a annoncé dimanche qu’il s’agissait d’un Polynésien dénommé Ariitea Haapaitahaa.



Un policier de 25 ans était encore gravement blessé d'un coup de couteau à l'abdomen après avoir tenté de s'interposer dans une rixe entre jeunes samedi soir à Marseille, a appris l’AFP auprès de la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône. Selon nos confrères de Polynésie la 1ère, il s’agit d’un Polynésien dénommé Ariitea Haapaitahaa. Son état est passé d’un pronostic vital engagé à un état grave en voie « d'amélioration » dimanche. Victime d'un arrêt cardiaque relativement long samedi, il a repris connaissance dimanche dans la journée et devait être à nouveau opéré dans la soirée.



Le policier, affecté en temps normal à la sécurité du palais de justice de Marseille, était en civil et n'était pas en service lorsqu'il a voulu intervenir dans un différend entre plusieurs jeunes, vers 19h30, samedi, devant une boulangerie du quartier des Chartreux, au coeur de Marseille. Il n'avait pas précisé sa qualité de policier quand il a été frappé par l'une des personnes impliquées dans la rixe.



Dimanche, un mineur de 17 ans s'est constitué prisonnier après cette agression. Il s'est rendu dans un commissariat des quartiers nord de la ville, accompagné d'un avocat qui avait préalablement prévenu les enquêteurs de la décision de son client. Quatre autres jeunes impliqués dans ce différend ont été placés en garde-à-vue pour non assistance à personne en danger.