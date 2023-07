Un petit avion s'écrase sur un hangar en Pologne: cinq morts

Varsovie, Pologne | AFP | lundi 17/07/2023 - Cinq personnes sont mortes et huit autres ont été blessées quand un petit avion s'est écrasé lundi soir sur un hangar d'un aéroport près de Varsovie, a annoncé la police.



"Cinq personnes sont mortes et huit autres ont été blessées", dont deux gravement, a annoncé aux journalistes Sylwester Marczak, le porte-parole de la police de Varsovie, à la suite de cet accident survenu au petit aéroport de Chrcynno, à 47 km au nord de la capitale polonaise.



M. Marczak a indiqué que la police a reçu un premier appel sur l'accident à 19h39 locales (17H39 GMT), en provenance de ce petit aéroport.



Selon les secouristes, trois personnes se trouvaient à bord de l'appareil de type Cessna, adapté au saut en parachute, qui est tombé sur un hangar en tôle ondulée dans lequel, à l'approche de l'orage, où s'étaient réfugiées 13 personnes.



Le pilote de l'avion est mort dans l'accident.



"Une enquête a été ouverte sur les causes du crash", a indiqué M. Marczak, sans autre précision.