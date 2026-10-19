Un pêcheur en vie à Huahine, les deux autres sont décédés

Tahiti le 25 octobre 2026. Samedi soir, vers 21h, un signalement est parvenu au JRCC Papeete. À Huahine, une embarcation de type poti marara, à bord de laquelle se trouvent 3 personnes, n’est pas rentrée de sa sortie en mer. Seule une personne a pu être retrouvée vivante en mer ce dimanche.
À la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, l’hélicoptère inter-administrations Dauphin a débuté les recherches dans la zone vers 0 h 30. Après une escale à Raiatea pour son avitaillement, il a repris les recherches au lever du jour. L’avion Falcon 50 de la flottille 25F a également décollé au lever du jour afin de renforcer le dispositif de recherche.
Ces moyens aériens ont été appuyés par plusieurs bateaux en provenance de Raiatea et de Huahine.
Vers 1h30 la nuit dernière, l’hélicoptère Dauphin a localisé le bateau recherché au sud-ouest de Huahine. Le navire était vide.
Les recherches des personnes disparues se sont poursuivies toute la journée de ce dimanche. Deux corps ont fini par être retrouvés, ceux de Poroi Tenania et Michel Tauaroa. Quant au plus jeune occupant du bateau, Terii Tauaroa, les équipes sur le terrain ont finalement pu le retrouver ont annoncé les membres de sa famille sur les réseaux sociaux.
Selon nos confrères de TNTV, le plus jeune garçon a été retrouvé fort déshydraté, accroché à une bouée.
À la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, l’hélicoptère inter-administrations Dauphin a débuté les recherches dans la zone vers 0 h 30. Après une escale à Raiatea pour son avitaillement, il a repris les recherches au lever du jour. L’avion Falcon 50 de la flottille 25F a également décollé au lever du jour afin de renforcer le dispositif de recherche.
Ces moyens aériens ont été appuyés par plusieurs bateaux en provenance de Raiatea et de Huahine.
Vers 1h30 la nuit dernière, l’hélicoptère Dauphin a localisé le bateau recherché au sud-ouest de Huahine. Le navire était vide.
Les recherches des personnes disparues se sont poursuivies toute la journée de ce dimanche. Deux corps ont fini par être retrouvés, ceux de Poroi Tenania et Michel Tauaroa. Quant au plus jeune occupant du bateau, Terii Tauaroa, les équipes sur le terrain ont finalement pu le retrouver ont annoncé les membres de sa famille sur les réseaux sociaux.
Selon nos confrères de TNTV, le plus jeune garçon a été retrouvé fort déshydraté, accroché à une bouée.