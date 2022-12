Un pêcheur décède à Tubuai après que son embarcation a chaviré

Tahiti, le 04 novembre 2022 – Un pêcheur d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort, à Tubuai, vendredi matin, après que son embarcation a chaviré. Un dispositif de recherches a été déployé par le JRCC Tahiti. L'homme a été retrouvé deux heures et demie après la signalisation de sa disparition. L'autre personne qui était à bord du bateau à quant à elle réussi à regagner le rivage.



Un pêcheur est décédé vendredi matin à Tubuai après que son embarcation a chaviré. L'homme d'une quarantaine d'années était parti pêcher avec une autre personne, lorsque leur bateau s'est retourné. L'autre passager du bateau a réussi à regagner le rivage alors que le pêcheur a disparu. Alerté à 7h30, le JRCC Tahiti met immédiatement en place un dispositif de recherches, composé de plusieurs moyens nautiques du RSMA, du Gardian, des pompiers de l’aéroport, de la police municipale, d’une embarcation privée ainsi que des moyens terrestres de la gendarmerie nationale. L'homme est retrouvé deux heures et demie plus tard dans la passe. Il sera déclaré décédé peu de temps après.



Le JRCC Tahiti rappelle qu'en cas de difficulté en mer, il doit être contacté immédiatement par VHF au canal 16, par MHF 8291 MHZ ou bien par téléphone au 16 (appel gratuit) ou au 40.54.16.16.