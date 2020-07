Un passager poursuivi pour un faux test Covid à l'entrée en Polynésie

Tahiti, le 15 juillet 2020 – Un résident polynésien qui revenait sur le territoire par le vol commercial du 4 juillet dernier fait l'objet de poursuites pénales pour avoir falsifié un test Covid négatif pour lui permettre d'entrer en Polynésie.



Un résident polynésien qui rentrait au fenua par le vol commercial du 4 juillet dernier a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire pour faux en écriture privée et fausse attestation. Ce dernier a présenté un test Covid négatif de moins de 72 heures falsifié pour pouvoir embarquer, ont annoncé les services de l'Etat et du Pays dans un communiqué commun diffusé mercredi midi. "S’agissant de l’aspect sanitaire, la personne a été immédiatement testée et isolée. Les résultats de son dépistage sont négatifs", précise le communiqué. "Sur le plan judiciaire, le mis en cause a été entendu dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour faux en écritures privées et usage (les résultats de l'analyse biologique) et fausse attestation et usage (falsification d’un document obligatoire). Les peines encourues pour ce type d’infraction peuvent comporter une peine d’emprisonnement ainsi qu’une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de Fcfp d'amende. Les services de l’Etat et du Pays restent particulièrement vigilants quant au respect strict des conditions d’entrée en Polynésie française. Tout manquement ou toute infraction constatée relative à l’entrée sur le territoire polynésien sera sanctionné."