Un nouvel huissier pour la presqu'île

Tahiti, le 10 février 2021 - L'huissier de justice, Ludovic Garcia, a quitté la région parisienne il y a un peu moins d'un an pour ouvrir sa propre étude à Taravao. Rapidement adopté par la population de la Presqu'île, ce "juriste de proximité" intervient parfois dans des moments compliqués dans la vie des justiciables pour leur "faire prendre conscience de la nécessité d'appliquer la règle de droit".



De Saint-Germain-en-Laye à la presqu'île, il n'y a qu'un pas, que l'huissier de justice, Ludovic Garcia, a franchi il y a un peu moins d'un an en ouvrant sa propre étude à Taravao. Malgré la crise du Covid, cet Aveyronnais de souche s'est peu à peu fait connaître des habitants de la Presqu'île, qui n'ont désormais plus besoin de se rendre à Papeete lorsqu'ils doivent faire appel à un huissier.



Comment s'est passée votre installation à la Presqu'île ? Pourquoi avoir choisi cet endroit ?



"Mon installation s’est déroulée correctement, en dépit de la période de confinement intervenue trois semaines après l’ouverture de l’étude. Les usagers de la Presqu’île et au-delà de celle-ci ont appris l’ouverture de l’étude par le bouche-à-oreille ou les réseaux sociaux puis ont pris l’attache du juriste de proximité que je suis. Ils n’ont pas hésité à venir me rencontrer car cela leur évite ainsi un déplacement de plus d’une heure jusqu’à Papeete. Nous avons fait le choix de nous installer à Tahiti avec mon épouse car nous avions séjourné il y a plusieurs années en Polynésie et nous avions particulièrement apprécié l’accueil chaleureux des habitants. Tout naturellement, lorsque nous avons eu connaissance du fait qu’un office d’huissier de justice était vacant sur Taravao, nous avons décidé de franchir le pas en famille."



Quels sont les sujets pour lesquels les gens vous sollicitent ?



"Les missions de l’huissier de justice sont diverses et variées et consistent en la convocation des parties en litige au procès (assignation), la signification des décisions de justice afin d’ouvrir aux justiciables les voies de recours et l’exécution des décisions de justice envers les parties qui n’y défèrent pas de leur plein gré. L’huissier de justice est aussi là pour établir une preuve matérielle par le constat dans différents domaines (état des lieux, dégât des eaux, malfaçon sur des travaux, dépôt d’un règlement de jeu-concours, conflit ou trouble de voisinage, occupation illégale d’un terrain ou d’une maison, affichage d’un permis de construire ou de travaux immobiliers, internet…) ou recouvrer tous types d’impayés (loyers, factures, pensions alimentaires entre autres) et aussi conseiller utilement les justiciables."



Comment vous adaptez-vous vis-à-vis de de la procédure civile locale qui est différente de celle de la métropole ?



"Ce fut une découverte pour moi et je mesure à quel point le droit local a toute son importance. Il a fallu que j’adapte mes connaissances à cette réalité."



Quels rapports entretenez-vous avec les justiciables, sachant que vous intervenez parfois dans des moments difficiles de leur vie ?



"L’huissier de justice doit faire preuve de dialogue et d’équité pour faire avancer les choses. Il faut certes savoir écouter les justiciables, peu importe le côté où il se situent (partie gagnante ou partie perdante) et leur faire prendre conscience de la réalité d’une situation, à savoir, au final, la nécessité d’appliquer la règle de droit ou la décision de justice."