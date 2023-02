Un nouvel espace de loisirs à Vaitupa

Tahiti, le 20 février 2023 – Dimanche un nouvel espace de loisirs a été inauguré au parc paysager Tahua Motu Ovini aussi appelé Vaitupa. Il comprend, entre autres, un fare pote'e, une esplanade et même un terrain de beach-volley.



Un nouvel espace de loisirs a été inauguré dimanche au parc paysager Tahua Motu Ovini à Faa'a par le président du Pays. Le site aussi appelé Vaitupa, a toujours été un endroit prisé pour accueillir des manifestations comme des foires agricoles. Désormais, il disposera d'un aménagement comprenant, “un impressionnant fare pote'e de 600 m², une esplanade, un coin buvette, un parcours sportif équipé, un terrain de beach-volley et une aire de jeux”. Au total, c'est un espace de loisirs et de détente de 30 000 m² en bord de littoral qui a été construit. Au sommet du fare pote'e, un oculus représentant une boussole des ancêtres polynésiens, dont les rayons de lumière se déplacent pour marquer les heures, a été installé. Cette prouesse architecturale est censée rappeler l'importance qu'avaient autrefois les étoiles pour s'orienter. Le budget total pour ces travaux s'élève à 900 millions de Fcfp. Dans son discours inaugural, Édouard Fritch a salué “la portée positive du projet pour la population”.