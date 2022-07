Un nouvel espace culturel à Tubuai

Tahiti, le 4 juillet 2022 – Tubuai est dotée d'un nouvel espace culturel, le Fort George qui a été inauguré en présence de la ministre de l'Éducation Christelle Lehartel. Le site, construit après la mutinerie de la Bounty, met à l'honneur l'histoire de l'île et des chefferies à cette époque.



Un nouvel espace culturel vient de voir le jour à Tubuai et a été inauguré par la ministre de l'Éducation Christelle Lehartel, comme l'a annoncé la présidence dans un communiqué. Le Fort George, est un site construit après la mutinerie de la Bounty qui a opposé le capitaine Bligh au lieutenant Fletcher en 1789. Le projet est porté par l’association Bounty Fort George qui entretient les lieux. Le site, qui comprend des panneaux informatifs et des productions d'élèves retraçant l'histoire du Fort George, est destiné à promouvoir la culture et l'histoire de Tubuai et de ses chefferies à l'époque de la mutinerie.