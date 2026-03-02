Un nouvel abribus en construction à Faa'a

Tahiti , le 11 mars 2026. Les travaux de construction d’un nouvel abribus ont débuté lundi 9 mars 2026 à Faa’a, au niveau de la galerie marchande et du supermarché Carrefour Auae, en face du Hilton, à proximité de la passerelle piétonne. Pendant la durée des travaux, l'arrêt de bus restera accessible en encoche aux usagers. Les équipes mettent tout en œuvre afin de réduire au maximum l’impact sur la circulation. La Direction des transports terrestres invite les usagers de la route à rester vigilants. Cet aménagement s’inscrit dans les efforts d’amélioration des infrastructures destinées aux usagers des transports en commun.
|
Un corps retrouvé dans le lac de Mitirapa
02/03/2026
Une sortie de pêche qui tourne au vinaigre
18/02/2026
Dix jours d’ITT sur fond de malentendu
13/02/2026
Un véhicule se retourne à Arue
14/02/2026
Évasion ratée pour le mal-aimé de Fakarava
26/02/2026
|
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX