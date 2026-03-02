

Un nouvel abribus en construction à Faa'a

Tahiti , le 11 mars 2026. Les travaux de construction d’un nouvel abribus ont débuté lundi 9 mars 2026 à Faa’a, au niveau de la galerie marchande et du supermarché Carrefour Auae, en face du Hilton, à proximité de la passerelle piétonne. Pendant la durée des travaux, l'arrêt de bus restera accessible en encoche aux usagers. Les équipes mettent tout en œuvre afin de réduire au maximum l’impact sur la circulation. La Direction des transports terrestres invite les usagers de la route à rester vigilants. Cet aménagement s’inscrit dans les efforts d’amélioration des infrastructures destinées aux usagers des transports en commun.



Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 11 Mars 2026 à 17:07 | Lu 163 fois



