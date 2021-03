Un nouveau diplôme national à l'étude au CMA

Tahiti, le 24 mars 2021 - Le Centre des métiers d’arts projette l’ouverture d’une formation au diplôme national des métiers d’art et du design, à la rentrée de septembre 2022 en partenariat avec l’université de la Polynésie française.



Ce pourrait être le troisième diplôme polynésien inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Le Centre des métiers d’arts (CMA) projette l’ouverture d’une formation au diplôme national des métiers d’art et du design (DN MADE), à la rentrée de septembre 2022 en partenariat avec l’université de la Polynésie française. La formation DN MADE accueillera 12 étudiants, portant à 52 le nombre de stagiaires en formation au CMA.

Comme l’indique la communication faite mercredi en conseil des ministres, des réunions de travail se poursuivent afin de préciser le contenu de la maquette de la formation et la possibilité de mutualiser avec l’UPF les enseignements (langues, cultures et sociétés et lettres et arts). Une demande d’accréditation CMA/UPF est à l’étude pour l’ouverture d’une formation DN MADE à l’adresse du ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation.

Depuis 2016, le CMA prépare à deux diplômes aujourd’hui inscrits au répertoire national des certifications professionnelles : le Certificat Polynésien des Métiers d’Art (CPMA), équivalent à un CAP, et le Brevet Polynésien des Métiers d’Art (BPMA), équivalent à un baccalauréat professionnel.

Créé en 1980, le Centre des métiers d'art a formé 782 élèves en quarante ans d'existence. Après l’obtention de leur diplôme, on constate jusqu'à présent que 47,5% des lauréats travaillent dans le secteur des métiers d’art et de la Culture en tant que salariés ou entrepreneurs individuels et 15,7% poursuivent des études en France dans des universités et des écoles spécialisées dans les domaines des métiers d’art, des arts plastiques et des arts appliqués. Ils sont 36,8% à changer de voie pour s'orienter vers des métiers des secteurs de la restauration ou de l'agriculture.