Un nouveau commandant pour la base navale

Joffrey Guerry, commandant de la base navale de 2015 à 2018

"Ce fut un vrai plaisir de servir ici"



"Avoir commandé la base navale de Papeete pendant trois ans est extraordinaire pour deux raisons. Tout d'abord, car les missions confiées à la base navale ont un spectre très large qui permet de s'épanouir dans beaucoup de domaines. Notamment en soutien des bateaux, car c'est notre première mission, mais également pour la Polynésie.

On ne peut pas être commandant de la base navale de Papeete, sans agir pour la Polynésie et en agissement pour la Polynésie, on agit pour la République, on en défend les intérêts. Cela a été décliné dans plusieurs domaines et je retiens la relation chaleureuse et extrêmement riche que nous avons entretenue avec les services de l'éducation, ministère, Pays et service du travail pour développer le programme : "Choisis ton cap".

A titre plus personnel, ce fut un vrai plaisir de servir ici, pour la chaleur de l'accueil qui n'est pas que légendaire. Bien sûr, le quotidien n'est pas fait que de cocotier et de plages blanches. L'envers de la carte postale est un peu compliqué, mais on le sait. La vérité est que l'on est porté par la chaleur des personnes. On se demande forcément comment on pourra revenir un jour ici !