Un nouveau commandant pour Le Bougainville

Premier commandant de l’équipage B du B2M Bougainville lors de sa mise en service, le capitaine de corvette Alexis Gollnisch a participé à l’intégration du B2M Bougainville dans le paysage polynésien, ainsi qu’à sa montée en puissance évaluée à l’occasion d’un stage intensif de mise en condition opérationnelle.

A la tête de son équipage, il a participé à de nombreuses missions de souveraineté en Polynésie, et également effectué des missions de surveillance des intérêts français dans le Pacifique couvrant ainsi tout le spectre d’emploi du B2M. Au cours de son commandement, le capitaine de corvette Alexis Gollnisch a notamment été en charge de mener plusieurs missions importantes, dont les missions de police de pêches et de surveillance de la ZEE française, une mission scientifique de surveillance de Mururoa, une mission de dépollution de l’atoll de Clipperton, une mission de coopération navale avec les US Coast-Guards et les Marines centre américaines et enfin une mission d’assistance et de déséchouement du cargo Thorco Linéage, sur l’atoll de Raroia dans l’archipel des Tuamotu en juin dernier.