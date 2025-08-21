

Un nouveau centre d’incendie et de secours à Teva i Uta

Tahiti, le 5 septembre 2025 – Flambant neuf, le nouveau centre d’incendie et de secours (CIS) de Teva i Uta a été inauguré ce vendredi après-midi en présence de nombreux invités. Le bâtiment, qui comprend plusieurs salles et dortoirs, a également vocation à servir de centre de formation des pompiers en Polynésie. Sa mise en service est prévue ce lundi.





Émotion et fierté, ce vendredi, à la nouvelle caserne des pompiers de Teva i Uta. Le centre d’incendie et de secours (CIS) de la commune a été inauguré en présence de nombreuses personnalités du Pays et de l’État, dont la vice-présidente Minarii Galenon, l’administratrice des îles du Vent et Sous-le-Vent, Anna Nguyen, et la directrice de la protection civile, Cécile Macarez. Plusieurs hauts représentants de la famille des soldats du feu étaient au rendez-vous, dont Jean-Paul Bosland, président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et Grégory Allione, député européen et président d’honneur de cette même fédération.



Plusieurs élus et pompiers des communes de Tahiti et des îles avaient répondu à l’invitation du maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, et de son conseil municipal, qui avaient également convié les administrés de Papeari et Mataiea. “Les infrastructures sont des équipements essentiels pour le développement de notre commune et la sécurité de la population. Après les écoles, la mairie et la salle omnisports, il fallait aussi donner à nos pompiers des moyens à la hauteur de leurs missions”, nous a indiqué le tāvana.





​Interventions et formations

Enthousiasme partagé par le chef de corps de Teva i Uta, Gaston Tunoa, également président de la fédération polynésienne des sapeurs-pompiers, qui a activement participé à l’élaboration de ce projet amitieux, à plus d’un titre : “C’est un projet qui remonte à dix, voire vingt ans ! Nous avons vu à long terme pour les cinquante années à venir pour nos interventions, mais aussi pour la formation et la montée en compétences des pompiers en Polynésie française”.



À Teva i Uta, les 16 pompiers professionnels et 28 volontaires prendront possession des lieux dès ce lundi. Si le choix de l’emplacement à l’extrémité de Mataiea, face à la cocoteraie de Atimaono, peut surprendre, il s’explique par le fait que le projet devait initialement être porté avec Papara pour mutualiser les moyens. Le bâtiment de 1.500 m2 est paré de beige et de vert pour s’intégrer dans le paysage. Entre les deux numéros d’urgence à enregistrer (18 et 40 57 44 44), il arbore son nom de baptême, Tetufera, en hommage à la plus haute montagne de Teva i Uta et au “courage et dévouement” emblématiques des pompiers. Le hangar pourra aisément accueillir les deux ambulances, les trois 4x4 et les deux camions-citernes de l’unité qui opère près de 1.800 interventions par an, majoritairement en termes de secours à la personne. L’aile droite de la caserne dispose de plusieurs salles réparties sur deux étages (réception des appels, bureaux, salles de réunion, réfectoire, dortoirs, vestiaires, sanitaires).





​“Une marque de reconnaissance”

Suivie d’une bénédiction, la cérémonie a été marquée par la participation des nouvelles recrues des Jeunes sapeurs-pompiers de la commune, ainsi que par la remise de trois médailles de la reconnaissance fédérale à Charles Vanaa, Manina Fougerousse et Gaston Tunoa, élevé au rang or à la veille de son mariage.



Amorcée en mars 2022, la construction du CIS de Teva i Uta a coûté 280 millions de francs, financés à 80 % par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP). Lors des discours, les personnalités présentes ont salué “une marque de reconnaissance” envers l’engagement des pompiers qui exercent un métier au service des autres, de jour comme de nuit, à travers “l’une des plus belles casernes de Polynésie”. Un bâtiment que le maire de Faa’a, Oscar Temaru, aurait bien “remorqué” jusqu’à chez lui. Un intérêt partagé par le maire de Pirae, Édouard Fritch, qui avait participé à la pose de la première pierre tandis qu’il était à la tête du Pays.













Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 5 Septembre 2025 à 21:04 | Lu 490 fois



