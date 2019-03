Un nouveau carnet de grossesse et de maternité pour un meilleur suivi

Papeete, le 4 mars 2019 - À compter du 1er mars, un nouveau carnet de grossesse et de maternité sera délivré par la CPS aux femmes enceintes. Ce carnet aura désormais deux volets supplémentaires : Un volet nommé " entretien prénatal précoce " (EPP) qui doit s’effectuer entre le 1er examen prénatal et le 8e mois de grossesse ; et un volet correspondant à "la consultation médicale post-natale" ((MPN) qui doit se faire dans les 10 semaines suivant l’accouchement.



L’objectif de la mise en place de ces deux nouveaux volets étant d’inciter les femmes enceintes à consulter, d’y déceler des situations difficiles en cours de maternité et également de pouvoir assurer un suivi de grossesse plus performant afin de prévenir les grossesses rapprochées et non désirées. Ces consultations pourront être pratiquées par un médecin, une sage‐femme ou une autre personne habilitée par la Direction de la santé.

Pour l’entretien prénatal précoce, une allocation est fixée à 5 000 francs. Une femme enceinte qui ne se rendrait pas à "l’entretien prénatal précoce z entre le premier examen prénatal et le huitième mois de grossesse, ne bénéficiera pas de l’allocation prénatale complémentaire.