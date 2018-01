Un nouveau bâtiment en forme de navire pour le Comsup

La sûreté et la sécurité de ce bâtiment, qui abrite en son cœur le Centre opérationnel de Tahiti (le COT, qui était auparavant le Centre opérationnel du Taaone), ont été particulièrement soignées : durcissement des accès, cartes à puces nominatives, caméras de surveillances, etc.

L'architecture de cette structure a été pensée en forme d'un navire de la Marine nationale, qui symbolise la dimension maritime de la Polynésie, tout en s'inscrivant dans la culture locale avec des garde-corps et des brise-soleil ouvragés. Construit aux normes anticycloniques, ce bâtiment neuf, optimisé et sécurisé, répond aux exigences architecturales, ergonomiques et opérationnelles du XXIe siècle.

Ce grand bâtiment élancé de couleur grise a été voulu par ses concepteurs résolument écologique et environnemental avec un toit végétalisé et couvert de panneaux voltaïques. La couverture végétalisée de 400 m2 permet une meilleure isolation thermique et favorise ainsi la réduction de la climatisation, car " la chaleur passant à travers ne dépasse pas les 30 à 35 °c. De plus, l'eau nécessaire à l'arrosage de l'herbe du toit réduit de 50% les eaux évacuées par le réseau fluvial et le gaz carbonique produit équivaut à l'absorption de la pollution de 65 véhicules" , explique l'ingénieur-chef Berlemont, commandant de la Direction des infrastructures de la Défense. Les panneaux installés sur le toit sur une surface de 155 m2 produisent de l'électricité utilisé ensuite par EDT. De plus, dans l’étude de sa construction, la coupe des arbres existants a été limitée au maximum.

Ce bâtiment de 2800 m2, a coûté 600 millions de francs, il a été réalisé en grande partie par des entreprises polynésiennes, sa maintenance est également assurée par des entreprises du fenua.

Ainsi après avoir accueilli le Bougainville en décembre 2016, les 1 200 militaires et civils des forces armées en Polynésie françaises se voient aujourd’hui dotés d’une capacité modernisée de commandement, qui confirme l’engagement durable de la Défense en Polynésie et dans le Pacifique.