Un motu de Manihi à vendre

MANIHI, le 25 avril 2018. Le groupe Sotheby's International Realty met en en vente un motu de Manihi . "L’îlot Marakorako est entièrement aménagé pour y recevoir famille et amis. Autonome en eau et électricité, ce motu de 33 680 m2 est exploitable en petite hôtellerie. Niché entre mer et lagon et bordé d’une somptueuse plage de sable blanc, ce bien exceptionnel offre une vie rêvée aux îles Tuamotu", indique le site internet de l'agence.Le motu est mis en vente à 95 millions de Fcfp.