Un mort et un disparu au Japon dans des pluies torrentielles

Tokyo, Japon | AFP | samedi 30/06/2023 - Les fortes pluies qui se sont abattues sur certaines régions du Japon ont fait au moins un mort et un disparu, ont annoncé samedi les autorités, qui ont émis des consignes d'évacuation pour près de deux millions d'habitants.



Dans la préfecture de Yamaguchi (ouest), "un homme a été retrouvé mort" à l'intérieur d'une voiture qui avait été emportée dans une rivière, a déclaré à l'AFP un responsable de la police locale.



Dans la ville de Yufu, située dans la préfecture d'Oita (ouest), les secouristes "tentent toujours d'entrer en contact" avec un homme âgé de 70 ans, qui vivait dans une maison détruite par un glissement de terrain, a indiqué un responsable de la ville.



Des consignes d'évacuation - non contraignantes - ont été émises pour près de 1,8 million de personnes dans huit préfectures de l'Ouest du Japon, y compris celles d'Oita et Yamaguchi, a déclaré dans un communiqué l'Agence nationale de gestion des incendies et des catastrophes naturelles.



L'agence météorologique du Japon a mis en garde contre de potentiels glissements de terrains, inondations et autres catastrophes naturelles dans l'Ouest, le centre et l'Est du pays, tandis qu'un front pluvieux saisonnier a déjà déclenché de fortes pluies.



Selon les scientifiques, le réchauffement climatique intensifie le risque de pluies violentes au Japon, les masses d'air chaud transportant plus de vapeur.



En juillet 2021, de fortes pluies avaient provoqué une énorme coulée de boue dans la station balnéaire d'Atami (sud-ouest de Tokyo) qui avait fait 27 morts.



De vastes inondations à Kyushu (sud-ouest du Japon) avaient fait plus de 80 victimes en 2020, et deux ans plus tôt, l'archipel avait connu ses pires inondations depuis des décennies, au cours desquelles plus de 200 personnes avaient trouvé la mort dans l'ouest du pays.

le Lundi 3 Juillet 2023