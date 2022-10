Un mort et des dizaines de blessés dans un séisme à Sumatra, en Indonésie

Jakarta, Indonésie | AFP | samedi 30/09/2022 - Un séisme de magnitude 5,9 a frappé l'île indonésienne de Sumatra tôt samedi, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), faisant au moins un mort et des dizaines de blessés.



Le séisme a été enregistré à une profondeur relativement faible de 13 km, peu avant 02H30 locales (19H30 GMT), à environ 40 km de la ville de Sibolga dans la province Nord de Sumatra, selon l'USGS.



Un homme d'une cinquantaine d'années est mort d'une crise cardiaque provoquée par le séisme et au moins 25 personnes ont été blessées, a indiqué à l'AFP une responsable de l'agence régionale de gestion des catastrophes, Febrina Tampubolon.



Les autorités étaient en train d'évaluer les dégâts mais les poteaux électriques et les tours de communications ont été touchés, perturbant les réseaux, a ajouté Mme Tampubolon.



Une cinquantaine de secousses ont été enregistrées par l'Agence indonésienne de météorologie et de géophysique (BKMG).



La responsable de BKMG, Dwikorita Karnawati, a recommandé la vigilance aux habitants concernant d'éventuelles nouvelles secousses et a appelé la population à trouver un abri en lieu sûr.



"Pour ceux dont les maisons ont été endommagées, il est recommandé de ne pas rester à l'intérieur car de possibles répliques pourraient les endommager davantage", a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse virtuelle.



Des répliques pourraient en outre entraîner des glissements de terrain, a-t-elle mis en garde.



L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, ce qui lui vaut d'être la proie de fréquents tremblements de terre.



En 2018, un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami à Palu, sur l'île de Sulawesi, avait tué plus de 2.200 personnes.



En 2004, un puissant séisme de magnitude 9,1 dans la province d'Aceh avait provoqué un tsunami et tué plus de 170.000 personnes en Indonésie.

