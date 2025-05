Un mort dans un accident de la route à Moorea

Tahiti, le 10 mai 2025 – Une voiture et un deux-roues sont entrés en collision, ce samedi, vers 12h45, à Paopao. Selon nos informations, le scootériste est décédé.





Un accident de la route s’est produit vers 12h45 ce samedi, au PK 10 de Paopao, à Moorea. Une voiture et un deux-roues sont entrés en collision. Selon nos informations, la conductrice du véhicule et le scootériste, tous deux âgés d’une quarantaine d’années, ont été pris en charge à l’hôpital. Gravement blessé, le conducteur du deux-roues est décédé.



Une enquête est en cours par la brigade de gendarmerie de l’île sœur pour déterminer les circonstances de l’accident.