Un mort dans un accident à Afaahiti

Tahiti, le 20 juin 2025 – Un homme a perdu le contrôle de sa camionnette, ce vendredi après-midi, à proximité de la plage de surf de Taiharuru, rapportent nos confrères de Polynésie La 1ère. Malgré l’intervention des secours, la victime a succombé à ses blessures.





Second accident de la route mortel à la Presqu’île, cette semaine, trois jours seulement après celui survenu à Papeari. Ce vendredi après-midi, peu avant 15 heures, un homme d’une cinquantaine d’années a perdu la vie à Afaahiti, rapportent nos confrères de Polynésie La 1ère.



Selon nos informations, le conducteur, seul à bord, aurait perdu le contrôle de sa camionnette à plateau à la hauteur de Taiharuru, plage de surf fréquentée située en contre-bas de la route, tandis qu’il roulait dans le sens Taravao-Tautira. Le véhicule s’est retrouvé sur le toit et le conducteur a été éjecté.



C’est un pompier en civil qui lui aurait prodigué les gestes de premiers secours, avant de passer le relais à ses collègues de Taiarapu-Est. Lors du transfert vers l’hôpital de Taravao, la victime aurait fait un arrêt cardiaque et succombé à ses blessures, malgré l’intervention des secours et du personnel médical.



L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Taravao afin de déterminer les circonstances de l’accident.