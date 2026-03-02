

Un mort dans la chute d'une télécabine dans une station de ski suisse

Engelberg, Suisse | AFP | mercredi 18/03/2026 - Une télécabine s'est décrochée de son câble mercredi matin dans la station de ski d'Engelberg-Titlis (centre de la Suisse), tuant son passager, a-t-on appris auprès de la police cantonale.



Une cabine "a décroché". "Elle a fait plusieurs tonneaux. Au moment de l'accident, une seule personne se trouvait à bord. Elle a succombé à ses blessures", a déclaré à la presse un responsable de la police du canton de Nidwald Senad Sakic, sans pouvoir donner plus de précision sur l'âge ou la nationalité de la victime.



Selon la police, l'accident est survenu vers 11h30. Des images diffusées par plusieurs médias suisses montrent le module de télécabine dévaler une pente enneigée après s'être décroché du câble de remontée.



La police, qui a ouvert une enquête pour élucider les causes de l'accident, n'a pas précisé si les conditions météo étaient en cause, alors que la région était mercredi matin balayée par des vents forts dépassant les 90 km/h, selon Meteo Suisse.



"A 40 km/h, ce type de téléphérique déclenche une alarme de vent. À cette vitesse, le personnel est en état d’alerte maximale. Et à 60 km/h, une autre alarme de vent se déclenche, exigeant l’arrêt du système, ou idéalement, sa mise hors service", a expliqué à la presse le directeur des remontées mécaniques du domaine du Titlis Norbert Patt, disant ignorer si le vent avait provoqué l'accident.



"Nous analysons actuellement les relevés de vent précis. Mais ce dont nous sommes sûrs, c’est que la journée a été difficile dès le début", a-t-il ajouté.



Plusieurs skieurs demeuraient bloqués mercredi après-midi dans d'autres modules de la remontée, a indiqué la police, précisant que les opérations d'évacuation étaient en cours.



La plupart des remontées de la station ont été fermées à cause des rafales.



Le domaine skiable d'Engelberg-Titlis, dans le petit canton du Nidwald, est notamment connu pour son glacier culminant à plus de 3.000m d'altitude. La station compte 37 remontées mécaniques sur 33 hectares de pistes.

le Jeudi 19 Mars 2026 à 06:30 | Lu 207 fois





