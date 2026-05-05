

Un mort dans l’incendie d’une maison à Auae

Tahiti, le 25 mai 2026 – Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans les décombres d’une habitation de Faa’a dévorée par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi.



L’incendie s’est déclaré peu après minuit dans cette maison du quartier Suki, à Auae, pour des raisons qui sont encore indéterminées. L'habitation abritait quatre personnes. D’importants moyens de secours ont été déployés pour circonscrire le sinistre, à l’appui des brigades de sapeurs pompiers de Faa’a et de Papeete.



Trois occupants de cette maison ont pu s'extraire des flammes sans encombre dont un a dû être évacué vers le centre hospitalier en raison de blessures. La dépouille du quatrième, qui était activement recherché par les équipes de secours, a finalement été découverte sous les décombres lundi matin.



Selon les informations recueillies par nos confrères de Polynésie La 1ère, cette habitation abritait un atelier de mécanique, de carrosserie et de peinture dont la présence de produits inflammables et les potentielles fumées toxiques, lors de l'incendie, ont compliqué l’intervention des soldats du feu.



Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de ce sinistre.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 25 Mai 2026 à 09:39 | Lu 933 fois



