Un mois de fermeture confirmé sur la Dorsale

Tahiti, le 27 janvier 2026 – Les travaux de sécurisation débuteront ce mercredi 28 janvier, associés à une fermeture “d’un mois environ” sur la route du plateau de Afaahiti. “Cette intervention dans une zone très pentue et sur des arbres instables est une opération technique et délicate qui nécessite du temps pour être réalisée en assurant la sécurité des bûcherons et des maisons riveraines situées en contrebas de la route”, explique le ministre des Grands travaux dans un communiqué adressé lundi soir aux rédactions.
Dans un communiqué transmis lundi soir aux médias, le ministre des Grands travaux et de l’Équipement, Jordy Chan, a informé que la route de la Dorsale de Afaahiti, fermée à la circulation depuis le mercredi 21 janvier 2026, le resterait “pour une durée d’un mois environ”. “Lors des fortes pluies de la semaine dernière, un gros arbre est tombé du talus sur la RT 33 (à 250 mètres du carrefour avec la RT 3) et la route a dû être fermée à la circulation pour des raisons de sécurité”, est-il rappelé.
Les travaux de sécurisation de “première urgence” débuteront ce mercredi 28 janvier par l’abattage d’une vingtaine d’arbres et le nettoyage des voies. “Cette intervention dans une zone très pentue et sur des arbres instables est une opération technique et délicate qui nécessite du temps pour être réalisée en assurant la sécurité des bûcherons et des maisons riveraines situées en contrebas de la route”, est-il précisé concernant cette mesure de fermeture.
Une mauvaise nouvelle pour les usagers qui sollicitaient un aménagement des horaires de circulation côté Afaahiti face aux difficultés rencontrées sur la déviation du plateau de Taravao.
