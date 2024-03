Un mineur mort, 29 secourus dans une mine d'or australienne

Sydney, Australie | AFP | mercredi 13/03/2024 - Un mineur a été tué dans l'effondrement partiel d'une mine d'or, un blessé et 28 autres mineurs ont été secourus, dans l'Etat australien de Victoria (sud-est), a indiqué jeudi la police de l'Etat.



Les services de secours ont été appelés mercredi quand un effondrement a eu lieu dans la mine d'or de Mount Clear, près de la ville de Ballarat (125 km à l'ouest de Melbourne), a précisé la police dans un communiqué.



Elle a ajouté que la victime, âgée de 37 ans, avait été "écrasée par un effondrement de rochers" et que son corps "avait été remonté" jeudi matin.



"Deux personnes ont été prises dans l'éboulement et 28 autres ont pu se mettre à l'abri", a précisé la police.



L'un des mineurs enseveli sous les roches a pu être dégagé et il a été hospitalisé "dans un état grave", a-t-elle ajouté.



Les rescapés ont été remontés à la surface et examinés par les services médicaux.