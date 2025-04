Un millier de jeunes, pour la première édition 2025 de Gener’Action

Tahiti, le 10 avril 2025 - Près d'un millier de jeunes, de la communauté de communes de Tereheamanu ont participé, ce mercredi à Papara, à la première édition 2025 du programme Gener’Action. Une journée de prévention, d’insertion et d’activités sportives organisée par la DPDJ sous l’égide du ministère de la Jeunesse.



Sous un soleil pesant et les regards attentifs des institutions, la jeunesse de Tereheamanu – la communauté de commune du sud de Tahiti – s’est rassemblée, ce mercredi, sur le site du Motu Ovini à Papeari, pour inaugurer la première édition 2025 du programme Gener’Action. Portée par le ministère des Sports et de la Jeunesse et orchestrée par la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ), cette journée entendait conjuguer prévention, insertion et transmission dans un territoire où les enjeux sociaux se nouent souvent dès l’adolescence.



Né en 2023 à Moorea, le programme Gener’Action a un objectif ambitieux : reconnecter les jeunes avec leur environnement et leurs aspirations, en fédérant autour d’eux les acteurs associatifs, économiques et institutionnels. Une dynamique confirmée par les 2 100 participants recensés lors des quatre éditions de 2024, autour d’ateliers de sensibilisation, d’activités sportives et de temps d’échange. Mais 2025 marque un tournant et le programme de l'ampleur. À la demande des tāvana, les actions s’élargissent à l’échelle intercommunale. Ainsi, la communauté de communes de Tereheamanu – c’est-à-dire les communes de Hitiaa O Te Ra à Papara – a vu converger près d’un millier de jeunes pour une journée dense : ateliers sur les addictions, forums sur l’emploi, discussions sur la santé mentale le matin, puis activités sportives en guise de lien et de souffle.



Cohésion et réflexion



Le choix du lieu n’a rien d’anodin : sur ce motu emblématique en marge du jardin botanique, les jeunes ont été invités à faire une halte dans leur quotidien pour réfléchir, se projeter, s’exprimer. Dès le matin, plusieurs ateliers thématiques leur ont été proposés : prévention des addictions, insertion professionnelle, bien-être physique et mental. L’après-midi, plus récréative mais tout aussi intense, fut consacrée à des activités sportives conçues comme des outils de cohésion et d’émancipation.



Dans son discours, la ministre Nahema Temarii a salué l’engagement des partenaires de l'événement, invitant les jeunes à “nourrir et encourager leurs valeurs, leurs passions et leurs intérêts, avec l’assurance que le Pays, les communes et les associations seront à leurs côtés pour leur donner les moyens de construire leur Polynésie de demain”.