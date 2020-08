Un lycée agricole aux Marquises

Nuku Hiva, le 28 août 2020 - En l’espace de 20 ans, le centre d’éducation au développement (CED) de Nuku Hiva, spécialisé dans les filières du monde agricole, n’a cessé d’évoluer ; il forme désormais des étudiants jusqu’au baccalauréat professionnel puisque depuis le mois de juin dernier, il est officiellement devenu le troisième lycée agricole du Pays.



L’établissement, qui exploite trois hectares en plein cœur du village de Taiohae, diversifie ses activités. En effet, si l’élevage porcin, les ateliers avicoles et l’apiculture occupent une grande partie de l’apprentissage, les équipes enseignantes dirigées par le Frère Rémy Quinton développent aussi des parcelles importantes d’arbres fruitiers et notamment d’agrumes, d’ananas ou encore de plantes aromatiques.



Une formation diversifiée qui fait la fierté du chef d’établissement : "Le lycée agricole de Nuku Hiva, qui ouvre véritablement ses portes cette année, permet de mettre en place des formations "professionnalisantes" explique Frère Rémy Quinton, responsable de l’établissement. Cela veut dire qu’il y a une grande part de l’apprentissage consacrée à la pratique et au travail en situation réelle." Dans cette optique et pour permettre à un élève, dont le cursus au sein de cette structure peut s'étaler sur 5 à 6 ans, de devenir un bon professionnel, le responsable précise : "Nous avons pour projet de mettre en place dans notre atelier pépinière tout ce qui est marcottage et greffage, de manière à ce qu'un élève qui arrive en 1ère année, qui a semé, marcotté ou greffé, puisse planter pendant sa formation et récolter avant de quitter l’établissement. Et il en sera de même dans tous nos ateliers ; ainsi, les élèves auront pratiqué plusieurs fois au cours de leur formation l’ensemble des activités sur la conduite de la culture."