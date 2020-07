Un livre de cuisine dédié aux patients atteints de la goutte

TAHITI, le 13 juillet 2020 - Ralph Maamaatuaiahutapu, blogueur santé, propose un livre de recettes anti-goutte. Il a compilé dans un même ouvrage 136 recettes qu’il dit "faciles" et "gourmandes".



La goutte est une très vieille maladie, son identification remonte à l'Antiquité ! C’est une maladie inflammatoire qui touche les articulations : le gros orteil, le pied, le genou, la main, le coude, le poignet.



Les crises de goutte sont provoquées par une hyperuricémie, c'est-à-dire une augmentation anormale de la concentration d'acide urique dans le sang. La maladie est complexe, souvent en lien avec un terrain génétique particulier.



L’alimentation joue un rôle dans le déclenchement, ou non, des crises de goutte. Ainsi, la consommation excessive d'alcool, de sodas sucrés et de nourriture grasse est pointée du doigt.



Ce qui signifie qu’une alimentation adaptée réduit les crises. L’arrêt des alcools forts et de la bière (y compris la bière sans alcool !) a un impact positif, sachant que la consommation modérée de vin reste possible.



En cas de goutte, il est préférable d’adopter un régime alimentaire pauvre en purines (qui se trouve en grande quantité dans les abats, les crevettes, le gibier, la viande rouge, certains poisons…), riche en protéines végétales et laitages pauvres en graisse.



Partant de ce principe, et considérant le rôle de l’alimentation chez les patients atteints de goutte, Ralph Maamaatuaiahutapu a récolté des recettes anti-goutte " gourmandes " et " faciles ". Il propose 136 recettes dans un ouvrage en version numérique.



La santé et le bien-être sont au centre des intérêts de l’auteur depuis son adolescence. Depuis 2013, il blogue sur les thématiques santé et bien-être pour partager le fruit de ses recherches, de ses connaissances et de ses expériences.



Le livre a été inspiré par un article sur l'alimentation anti-goutte qu’il avait écrit en 2014 ou 2015 sur son blog et qui avait remporté un franc succès, " cet article a été lu par plus de 700 000 internautes ", précise-t-il.



La goutte est héréditaire dans sa famille, " mon père en souffrait et moi-même je dois me plier aux contrôles sanguins chaque année pour vérifier mon taux d'acide urique ", ajoute-il. " Pour éviter les crises de goutte, j'ai donc pris les choses en main en adoptant une hygiène alimentaire et un mode de vie adéquats. "