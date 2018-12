Un jeune agriculteur veut développer le noni bio

Papeete, le 20 décembre 2018 - Jean-Baptiste Tavanae est un agriculteur bio dans la vallée de Papeari. A fond dans ce qu'il fait, le jeune homme de 29 ans souhaite développer une filière de noni bio. Pour cela, Jean-Baptiste forme d'autres agriculteurs à pratiquer ce mode de culture et leur propose de se rassembler au sein d'une coopérative.





Si la plantation de noni de Jean-Baptiste Tavanae est bien plus majestueuse qu'un amphithéâtre d'université, l'ambiance y est tout aussi studieuse. Et pour cause, le jeune agriculteur qui a fait de sa passion pour le bio, son métier, donne un "petit cours" à d'autres cultivateurs sur la culture bio du noni, travaux pratiques inclus ! "Je conseille plutôt la technique du bouturage par rapport à celle des semences. Il faut sélectionner des boutures qui semblent en bonne santé, ainsi elles pousseront plus vite, cela permet de gagner pas mal de temps" , explique Jean-Baptiste à la tête de 154 plants de noni bio, à une petite dizaine d'agriculteurs venus découvrir les techniques du jeune homme.

Une fois le bouturage planté en terre, Jean-Baptiste Tavanae va leur dévoiler l'une de ses potions magiques qui va faire de cette petite bouture un bel arbre. "Il faut lui donner un engrais riche en potasse, du calcium, un engrais de fertilisation et du lemocide, c'est de l'insecticide bio. C'est la base " , révèle l'agriculteur malicieux.