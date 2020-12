Un jardin citoyen en création

Si la récolte de ces fruits va permettre à l’avenir d’approvisionner la cantine de l’école, le but est également que les élèves puissent compléter leurs connaissances en agriculture, une des disciplines importantes de leur cursus scolaire. "Suite à la pandémie, nous avons vu que nous manquions cruellement de nourriture et d’argent. J’ai donc demandé à la commune de nous faire des plateaux dans la vallée de manière à ce qu’on puisse planter" explique Patrick Albert, le directeur du CJA de Vaiare. "C’est du concret pour l’apprentissage de nos élèves et pour qu’ils soient autonomes plus tard dans leur vie personnelle, en plus des débouchés professionnels dans l’agriculture. Nous sommes en amont de la politique du ministre de l’Agriculture puisque celui-ci veut développer un projet éducatif sur l’agriculture".

Plusieurs thèmes comme le respect de l’environnement, les valeurs de la terre ou encore les valeurs citoyennes seront aussi abordés avec les élèves à travers ce projet. Cet intérêt pédagogique sera tout aussi valable pour la population. Les différents arbres seront en effet plantés le long d’un parcours de santé, ouvert et adapté à tout type de public, d’une longueur de 1 kilomètre dans la vallée de Vaiare. L’occasion donc pour les passionnés de la marche de découvrir les différentes variétés de plantes et d’arbres sur place. "Le but est que ce parcours soit éducatif et pédagogique. Les invités ont découvert aujourd’hui les différentes variétés de 'uru que l’on vient de planter. Plus tard, la population pourra voir les autres variétés d’arbres et de plantes" explique Hoiore Tevaipaea, enseignant du CJA de Vaiare.

Outre l’aspect pédagogique, l’objectif du projet est aussi d’aider la population à faire face à de nouvelles difficultés, notamment financières et alimentaires, liées à d’éventuelles futures crises sanitaires, comme celles rencontrées avec le Covid-19. "Ce jardin citoyen a été créé pour les riverains et aussi pour les aider à faire face aux pandémies futures. Mais ils doivent respecter les plantations et venir nous demander avant de se servir. Sinon, on n'aura plus rien" prévient Patrick Albert. Le directeur du CJA regrette toutefois que les demandes d’aides formulées au ministère de l’Agriculture, pour obtenir certaines pousses arbres notamment, n’aient pas reçu de réponse favorable.