Un instituteur à la retraite mis en examen pour des agressions sexuelles sur mineurs

PAPEETE, le 13 septembre 2018 - Un individu de 65 ans a été présenté ce mercredi devant un juge d’instruction qui l’a mis en examen pour des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles commises sur trois garçons mineurs. L’un d’entre eux aurait été hébergé par le mis en cause en décembre 2017 dans les Tuamotu. Durant sa garde à vue, le sexagénaire aurait reconnu des abus sexuels qui remonteraient aux années 1980. Epoque à laquelle il était encore instituteur.



Le retraité a été présenté devant le juge d’instruction ce mercredi qui l’a mis en examen pour des agressions sexuelles commises sur trois jeunes garçons.



A l’issue de cette mise en examen, le sexagénaire a été présenté devant le juge des libertés et de la détention devant lequel il a demandé un débat différé pour préparer sa défense et organiser un éventuel placement sous ARSE. Dans l'attente de ce débat, l'homme a été incarcéré.



Lors de sa garde à vue, l’individu, père de plusieurs enfants, aurait évoqué des abus sexuels qu’il aurait commis sur des enfants alors qu’il était encore instituteur dans les années 80. Si les faits sont révélés, ils tomberaient alors sous le coup de la prescription.