Un institut de neuropsychologie et neurofeedback vient d’ouvrir

PAPEETE, le 2 août 2019 - Baptisé Synapse, du nom de la zone de contact entre deux neurones, l’institut de neuropsychologie et neurofeedback évalue et prend en charge les troubles des fonctions cognitives, émotionnelles et du comportement. Un espoir pour les patients de tout âge.



Il vient d’ouvrir ses portes et c’est une première. C’est la première fois qu’un institut de neuropsychologie et neurofeedback voit le jour en Polynésie. Il s’appelle Synapse en référence à la zone de contact entre deux neurones.



Mais avant d’aller plus loin, voici quelques éléments de définition. La neuropsychologie est une spécialité de la psychologie qui a pour objet d’étude les troubles des fonctions cognitives, émotionnelles et du comportement, en lien avec des lésions ou dysfonctionnements du cerveau.



Elle s’intéresse aux problèmes d’attention, de mémoire, de concentration, de langage, de gestualité… C’est une discipline médicale scientifique qui se situe au carrefour de la neurologie, de la psychiatrie, de la psychologie et d’une manière générale, des neurosciences.



Heiarii Wong, fondateur de l’institut Synapse, est neuropsychologue. " J’ai eu mon diplôme il y a 8 ans ", précise-t-il. Il a commencé à exercer sur le territoire il y a 3 ans. Il y a un an et demi, il s’est formé au neurofeedback.



" On parle plus précisément de neurofeedback par électroencéphalogramme quantitatif ", insiste-t-il avant d’expliquer : " c’est un outil d’évaluation et de remédiation validé dans le cadre de multiples dysfonctionnements et/ou pathologies cérébrales ".



Une méthode sans douleur et non-invasive



Cette technique thérapeutique utilise un processus d’apprentissage pour entraîner le cerveau à modifier puis automatiser de nouvelles activités cérébrales. Elle est possible car il existe une plasticité cérébrale. Concrètement, le cerveau est capable de remodeler ses connexions en fonction de l’environnement et des expériences vécues.



" En fait, on créé de nouveaux de chemins de fonctionnement ou on renforce des chemins existant pour améliorer les capacités cérébrales. " Pour ce faire, le neurofeedback s’appuie sur des exercices visuels ou auditifs.



La méthode est sans douleur et non invasive. " Cela commence par une évaluation réalisée avec des électrodes. Il y en a précisément 19 à ce stade. " Ces électrodes mesurent l’activité électrique du cerveau. Elles repèrent et localisent les dysfonctionnements ou, en langage dédié, les atypies de fonctionnement.



Puis, un protocole de soin est établi. Au cours de ce protocole proposé à raison de 2 à 3 séances par semaine, des électrodes (deux cette fois-ci) sont toujours placées sur le patient permettant un suivi en direct des efforts et résultats.



Des patients de tout âge



Le neurofeedback par électroencéphalogramme quantitatif est proposé à différentes personnes. Il y a celles qui veulent améliorer leurs capacités à titre individuel et personnel. Il y a par ailleurs des personnes souffrantes, enfants, adolescents, adultes.



Les souffrances peuvent être en lien avec des troubles de l’apprentissage chez les plus jeunes, des troubles de l’attention avec ou non de l’hyperactivité, des troubles anxieux chez l’adolescent, de l’épilepsie.



" Je reçois de très nombreux enfants chez qui les résultats sont remarquables. Nous avons pour les troubles de l’attention des taux de réussites de 5 sur 5 sur une échelle de 5 ", affirme Heiarii Wong (voir aussi encadré).



Le neurofeedback est préconisé par ailleurs dans le cadre d’insomnie, de dépression… Il répond également aux personnes ayant subi des traumatismes : AVC, traumatismes crâniens… ainsi qu’aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson…



Dans ce cas, la méthode ne promet pas une guérison mais un ralentissement de l’évolution de la maladie si elle est prise à un stade précoce.



Répondre à la demande



Devant les résultats obtenus et pour répondre à la demande, Heiarii Wong a monté l’institut Synapse. " Je pratique le neurofeedback seul depuis un peu plus d’un an. Je travaille désormais avec Anthéa Wong et Tiphanie Burgeaud, neurothérapeutes. Elles ont toutes les deux été formées à la méthode ."