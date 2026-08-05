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Un incendie à Hawaii responsable des problèmes d'internet


Un incendie à Hawaii responsable des problèmes d'internet
Tahiti le 3 septembre 2026. Un incendie à Hawaii serait la cause du ralentissement d'internet ce jeudi.


Dans une nouvelle communication publiée sur les réseaux sociaux, Vini, opérateur historique de la distribution d'internet en Polynésie française, explique que les perturbations sont toujours en cours. "Notre prestataire sur place nous a informés qu’un incendie situé à Oahu, à Hawaï, a endommagé une partie de ses infrastructures impactant notre connectivité internationale", explique l'opérateur. 

Le prestataire à Hawaii est toujours en cours d'intervention afin d'effectuer les réparations au plus vite.
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 3 Septembre 2026 à 15:36 | Lu 949 fois
           


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