Un homme tué par balle, un autre blessé à Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 28/02/2022 - Deux enquêtes ont été ouvertes après qu'un homme a été retrouvé mort dans la nuit de dimanche à lundi aux Abymes, en Guadeloupe, et un autre "blessé par balles dans une fusillade" à Pointe-à-Pitre, a indiqué le parquet de Pointe-à-Pitre.



L'homme, blessé par balle en marge des festivités du Carnaval, pour le Dimanche Gras, a appelé les secours, et transporté au CHU de Guadeloupe, mais "refuse de parler à la police", a indiqué Alexandra Onfray, procureure adjointe de Pointe-à-Pitre.



"Pour le second individu, un jeune homme d'une trentaine d'années, l'autopsie permettra de déterminer s'il a été tué par balle", a indiqué la même source. Le jeune homme était connu des services de police, notamment "pour des affaires de stupéfiants".



Ces faits s'étant déroulés en zone police, les enquêtes ont été confiées à la direction territoriale de la police nationale (DTPN). Pour l'heure, "aucun élément ne permet de lier les deux affaires", a également indiqué le parquet.