Un homme s’en prend à un gendarme en voulant « aider » les autorités

Tahiti le 29 décembre 2022 - Un jeune homme de 26 ans a été condamné à 117 heures de travaux d’intérêt général pour avoir frappé une personne dépositaire de l’autorité en voulant “aider les gendarmes”.



Les faits se sont produits le 25 décembre 2022 à Nuku Hiva sur une plage à Taiohae. Alors que les gendarmes tentent de séparer une bagarre, l’un d’entre eux reçoit un coup de poing. Le militaire écopera de cinq jours d’ITT.

L’agresseur est passé en comparution immédiate au tribunal de première instance de Papeete jeudi. Le jeune homme est le père d’une petite fille d'un an, et travaille dans le bâtiment à Nuku Hiva. Il a écopé d’une peine de 117 heures de travaux d’intérêt général.

“J’ai tenté d’aider les gendarmes” Retour sur les faits. 15 heures, journée de Noël, les gendarmes interviennent pour disperser un groupe de fêtards. Le prévenu s’écarte alors du lieu de conflit. À 18 heures, voyant que les festivités continuent, les militaires tentent de faire partir une seconde fois le groupe de personnes. C’est alors que le condamné revient sur les lieux, et commence à s’énerver contre l’un de ses amis, n’écoutant pas les ordres. “J’ai tenté d’aider les gendarmes pour faire partir mes amis”, explique-t-il. Les deux jeunes adultes étant alcoolisés, l’intervention tourne au fiasco et une bagarre éclate.



Un des gendarmes s’interpose et reçoit un coup dans la mâchoire qui lui vaut cinq jours d’ITT. “Il ne voulait pas toucher le gendarme, mais simplement, son ami”, plaide l’avocat du prévenu. Cela étant, les faits sont commis, et le jeune père de famille est un récidiviste. Déjà, en octobre 2022 et en 2020, il commettait des faits similaires sous l’emprise d’alcool. “Je veux changer et arrêter de boire”, se défend le prévenu. Des témoins affirment “qu’il est très gentil en situation normale”, mais qu’il se transforme quand il est alcoolisé. Alors que le procureur propose de le condamner à une peine mixte d’un an de prison, le président de la chambre tranchera pour 117 heures de travaux d’intérêt général. Le père de famille occupant un emploi, ses jours de TIG pourraient être aménagés.



Rédigé par Guillaume Marchal le Jeudi 29 Décembre 2022 à 17:51 | Lu 1172 fois