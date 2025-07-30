

Un homme retrouvé mort à Tubuai

Tahiti, le 29 août 2025 - Le corps d'un homme a été retrouvé vendredi sur une plage de l'île de Tubuai. Il doit être rapatrié à Tahiti pour être autopsié.



Vendredi matin sur une plage de Tubuai, une femme a retrouvé le corps sans vie d'un homme. Comme l'ont rapporté nos confrères de Polynésie la 1ère, l'individu, père de deux enfants et grand-père, était allongé avec des bouteilles d'alcool posées autour de lui. Selon le maire de l'île, le médecin généraliste qui a examiné le corps a relevé des hématomes sans toutefois pouvoir affirmer qu'ils étaient en lien avec le décès.



Le corps de l'individu doit être transféré à Tahiti en vue d'une autopsie qui permettra peut-être d'apporter des éléments concrets sur la cause de ce décès.





Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 29 Août 2025 à 12:41 | Lu 1565 fois



