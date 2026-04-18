

Un homme meurt noyé à Raiatea

Tahiti, le 2 mai 2026 – Un nageur est décédé vendredi à Raiatea dans le secteur d’Ofaiputuputu. Son corps a été retrouvé à quinze mètres de profondeur.



Dans un communiqué diffusé vendredi, le haut-commissariat indique ce même jour, le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéromaritime en Polynésie française, le JRCC Tahiti, a été informé par le Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) de la disparition d’un nageur à Raiatea, dans le secteur de la pointe d’Ofaiputuputu, au niveau de la piscine d’Uturoa, depuis plus d’une trentaine de minutes.



Le JRCC Tahiti a aussitôt diffusé « un message de relais de détresse et met en œuvre un important dispositif de recherche, incluant la vedette de la brigade nautique de Raiatea, ainsi que de nombreux usagers de la mer déjà présents sur zone, notamment trente pirogues de type va’a et trois navires accompagnateurs, qui ont quadrillé le secteur »



Le JRCC Tahiti a été rapidement avisé que la personne a été retrouvée inanimée, par des plongeurs, à une trentaine de mètres de son point de départ, pour une quinzaine de mètres de profondeur, ramenée à terre et qu’un massage cardiaque par un médecin présent sur zone est a été réalisé pour tenter de la réanimer.



Malgré « les efforts consentis et l’arrivée rapide d’une équipe du service médical d’urgence et de

réanimation (SMUR), le décès de la victime n’a pu qu’être constaté ».



Rédigé par Garance Colbert le Samedi 2 Mai 2026 à 09:38 | Lu 1358 fois



